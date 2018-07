Vier de zomer met Twij Deuntjes am See

Hoe zomers wil je het hebben: Twij Deuntjes op vakantie in Engelbert met de beste muziek en interessante gasten.

Vanaf 22 juli is Twij Deuntjes am See zes weken lang op zondagmorgen om 10 uur te horen op Radio Noord.

Presentator Henk Scholte ontvangt in café De Engelstede een interessante combinatie van gasten die allemaal vol bezieling praten over hun eigen muziek, maar ook over de muziek en artiesten waardoor ze beïnvloed zijn. En natuurlijk wordt er live opgetreden en gezongen.

Gasten

Harry Niehof laat ons kennis maken met Martin Karthy, Marlene Bakker naar Het Zesde Metaal. Erwin de Vries laat ons luisteren naar Rufus Wainwright en Wia Buze vertelt enthousiast over Stefanie Werger.

De Dame en de Koning schuiven ook aan en Rika neemt haar singletje mee dat ze in Zweden uitbracht, jaren geleden. Uit Friesland komen Piter Wilkens en Gurbe Douwstra Langs, Douwstra was tot voor kort presentator van de Friese versie van Twij Deuntjes maar hij is ook succesvol troubadour.

Fries Wolma laat ons genieten van Dulce Pontes, Hans ten Have laat ons de strijkers horen uit de Beatles-song Eleanor Rigby, alle gasten verrassen Henk en waarschijnlijk ook de luisteraars van Twij Deuntjes.

Schema

22 juli: Harry Niehof /Marlene Bakker & Bernhard Gepken

29 juli: Fries Wolma/Martin Korthuis & Eddo Pol

5 aug: Wia Buze & Chris Kleine/Klaas Spekken

12 aug: Rika Dijkstra, Wouter de Koning/Piter Wilkens

19 aug: Erwin de Vries/Hans ten Have

26 aug: Hans van der Lijke/Gurbe Douwstra

Luisteren dus

Vanaf zondag 22 juli, zes weken lang, om 10:00 uur op Radio Noord. Presentator Henk Scholte en kastelein Rieks Folgerts ontvangen je voor Twij Deuntjes am See!