Landelijk meldpunt visstroperij van start

Sportvissers of anderen die zien dat er vis gestroopt wordt kunnen dat voortaan doorgeven aan een landelijk meldpunt. Het gaat om een initiatief van Sportvisserij Groningen Drenthe en zes andere hengelsportfederaties.

Het meldpunt is volgens die organisaties nodig omdat het vermoeden bestaat dat er steeds vaker gestroopt wordt.

NVWA

Tot nu toe kon daarvan melding worden gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de NVWA. Maar volgens directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe had dat niet zoveel zin.

'In negen van de tien gevallen gebeurde daar niets mee. Niet uit onwil, maar omdat er daar belangrijker zaken op het bureau lagen'.

Doorsluizen

De meldingen die via het centrale punt binnenkomen worden doorgesluisd naar één van de zeven federaties waar de stroperij geconstateerd is. Die federatie kan dan een BOA, een buitengewoon opsporingsambtenaar inzetten, eventueel met assistentie van de politie.

'Brandjes blussen

Volgens Mensinga was het landelijke meldpunt hard nodig: 'Je krijgt steeds meer meldingen en nu is het steeds brandjes blussen. Straks hebben we een structuur waarin iedereen zijn ei kwijt kan'.

Het meldpunt is te vinden op www.meldvisstroperij.nl.