Oefenduel tussen FC Groningen en De Graafschap op de tocht

De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en De Graafschap vindt mogelijk geen doorgang. Beide ploegen zouden elkaar op dinsdag 24 juli ontmoeten in Winterswijk, maar daar heeft de gemeente Winterswijk een stokje voor gestoken.

Beide Eredivisionisten zouden de strijd met elkaar aanbinden op een natuurgrasveld van FC Winterswijk, maar de gemeente heeft daar een streep doorheen gezet omdat het betreffende veld door de droogte niet goed bespeelbaar is.

Niet op kunstgras

'Zij hebben ons daarop aangeboden om het duel op het kunstgrasveld van FC Winterswijk te laten spelen, maar daarmee gaan wij niet akkoord', laat Richard van Elsacker, woordvoerder van FC Groningen, weten.

Of het duel überhaupt nog gespeeld wordt, is onbekend. De bal ligt volgens Van Elsacker bij De Graafschap. 'Op dit moment wachten we tot zij met een alternatieve locatie komen, zodat er dinsdag alsnog gevoetbald kan worden.'

Oefenprogramma

Na oefenzeges op RWE Eemsmond (0-16), Nieuw-Buinen (1-2), 't Fean '58 (0-16) en SV Meppen (2-1), ging FC Groningen woensdagavond in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor het eerst onderuit. KFC Uerdingen 05 was met 0-1 te sterk.

Behoudens een mogelijke confrontatie met De Graafschap, kruist FC Groningen op 21 juli ook nog de degens met FC Emmen (in Rolde) en op 29 juli tegen Werden Bremen (in het Hitachi Stadion). Op 12 augustus opent FC Groningen het Eredivisieseizoen 2018-2019 bij Vitesse.

