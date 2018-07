Foutje Zuidhorn biedt kansen voor windmolentegenstanders

Een publicatiefoutje van de gemeente Zuidhorn is koren op de molen bij windmolentegenstanders in Niehove. De gemeente heeft de aanvraag en de verlening van de vergunning van twee molens op verschillende manieren gepubliceerd.

Foutje



De rechter donderdagmiddag: 'De gemeente moet de aanvragen en verleningen van vergunningen op precies dezelfde manier publiceren. De aanvraag is gepubliceerd in de streekkrant en op de websites van de gemeente Zuidhorn en de overheid. De verlening van de vergunning is niet geplaatst op de website van de overheid.'

Een ambtenaar van de gemeente: 'Het publiceren in de streekkrant is voor ons leidend, de digitale manier niet. Daarbij wilden wij het wel publiceren op de website van de overheid, maar om onbekende reden is dat niet goed gegaan.'

Bezwaar terecht



Feit blijft dat de tegenstanders het bezwaar tegen de twee windmolens zo'n drie maanden na de vergunningsverlening en dus te laat hebben ingediend. Het bezwaar is daarom ook niet behandeld. Door het publicatiefoutje kan het zijn dat de gemeente Zuidhorn het bezwaar toch geldig had moeten verklaren.

Of dat ook echt had moeten gebeuren, daar buigt de rechter zich over. 'Als het goed is, is over zes weken de uitspraak', aldus de rechter, 'maar het kan zijn dat het iets langer duurt in verband met de zomervakantie.'

Twee molens



De zaak gaat over de twee EAZ-molens op het terrein van de melkveehouder tegenover de woning van Ruud Hendriks en zijn vrouw Annemieke. Dat zijn relatief kleine molens van vijftien meter hoog.

Hans van der Helm is de eigenaar van het melkveebedrijf en de twee molens. Volgens hem heeft hij beide molens nodig voor zijn bedrijfsvoering, volgens Hendriks en zijn vrouw is slechts één voldoende.

De tegenstanders balen van het uitzicht, dat volgens hun is verpest. Beide molens steken namelijk een flink stuk boven de schuur uit. Van der Helm baalt van het hele gedoe dat erbij is komen kijken. 'Ik vind het wel erg jammer dat dit allemaal zo gaat', zei de melkveehouder donderdagmiddag.

