Wraakzuchtige brandstichter hoeft niet de cel in

Een 36-jarige man uit Houwerzijl is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor het in brand steken van een auto in Woldendorp.

De man stichtte de brand in januari 2016 omdat een kennis van hem een conflict had met de man die in de auto reed. Samen met een 34-jarige man uit Woldendorp nam hij namens de kennis wraak.

Brandweer handelt adequaat

De twee vernielden het raam van de auto en gooiden een brandende doek op de achterbank. Daar bleef weinig van over. De brandweer was er snel bij, waardoor de schade aan de rest van de auto wel meeviel.

Levensgevaarlijk

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden tegen de man uit Houwerzijl. Het OM stelde dat de brand levensgevaarlijk was voor mensen die in de naastgelegen woning lagen te slapen. Daar is de rechtbank het niet mee eens. Voor levensgevaar is geen bewijs, stelt de rechtbank.

De strafzaak tegen de 34-jarige man uit Woldendorp is uitgesteld. Hij verschijnt later alsnog voor de rechtbank.

Lees ook:

- Autobrand in Woldendorp kost dader mogelijk celstraf