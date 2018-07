Alle hens aan dek bij de waterschappen: 'Het begint te knellen'

Waterschap Hunze en Aa's is volop in touw om water naar onze provincie aan te voeren. Dat zegt gebiedshydroloog Ronald Leeraar.

'We verwachten binnen twee weken nog geen echte regen, dus de weersverwachtingen zijn voor ons ongunstig. Vanuit het IJsselmeer en vanuit het Zuiden voeren we daarom nog steeds water aan. Maar het begint wel te knellen.'

1) Alle hens aan dek

De waterschappen in onze provincie hebben het momenteel razend druk vanwege de aanhoudende droogte. Ronald Leeraar legt uit waar ze mee bezig zijn.



2) 'We moeten terug naar de tekentafel'

Bert Kramer, omgevingsmanager van aannemerscombinatie Herepoort praat na over de nieuwe tegenslag voor het project Aanpak Ring Zuid.



3) Geschenk uit de hemel

32 Russische iconen. Een overleden vrouw heeft ze geschonken aan het klooster in Ter Apel. Waarom en wie het geschonken heeft is nog niet helemaal duidelijk. Maar waardevol is de schenking wel.



4) Droog festival

Vrijdagavond begint het: de tiende editie van het gratis muziek- en theaterfestival Art Carnivale, aan de oevers van het Schildmeer bij Steendam. Sinds begin deze week wordt er door tientallen vrijwilligers druk gebouwd aan het festivalterrein, maar hoe moet je omgaan met de droogte?



5) Windmolens

Een publicatiefoutje van de gemeente Zuidhorn is koren op de molen bij windmolentegenstanders in Niehove. De gemeente heeft de aanvraag en de verlening van de vergunning van twee molens op verschillende manieren gepubliceerd.



6) Lekker dobberen

Het is geen straf om met dit weer lekker op een bootje te zitten. Ronald ging kijken bij het Schildmeer, liet zich insmeren en sprak met mensen op de boot.



