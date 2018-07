Maaiwerkzaamheden voorlopig opgeschort: 'Luisteren naar gezond verstand'

Het maaibeleid wordt in verschillende gemeenten en ook in de provincie aangepast. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De manier waarop gemeenten tijdens de droogte in Stad en Ommeland omsprongen met het maaibeleid of het verwijderen van onkruid, viel niet overal in goede aarde. Op veel plekken zijn de werkzaamheden inmiddels opgeschort.

Dat de gemeente Veendam deze week onkruid aan de Provincienlaan in Veendam met een brander verwijderde, zorgde voor verontwaardiging bij buurtbewoners. 'Als een smeulende sigaret al leidt tot bermbranden, is de manier waarop de gemeente hier te werk gaat toch niet te verklaren?', vertelt omwonende Bart aan RTV Noord.

'Achter de onkruidbrander ontstonden kleine brandjes, waardoor er in de hele buurt een brandlucht hing. Niet alleen gevaarlijk, maar ook vies', vervolgt hij. De gemeentewerker die het onkruid wegbrandde erkende het gevaar toen hij erop werd aangesproken. 'Maar de man vertelde dat hij gewoon volgens beleid werkte.'

Werkzaamheden opgeschort

De signalen over het brandgevaar bereikten ook binnen no-time de burelen van de gemeente Veendam. 'Daarop hebben we direct besloten om dergelijke werkzaamheden voorlopig op te schorten en ook niet meer toe te passen zo lang de droogte aanhoudt', laat een woordvoerster weten.

Uitgedroogd gras

Niet alleen in de gemeente Veendam werd geklaagd. In de gemeente Groningen was een zelfde geluid te horen. In dit geval over kapot gemaaide grasveldjes waar eigenlijk niets te maaien viel omdat het gras al volledig was uitgedroogd.

'En om zulke situaties te voorkomen zal er in de gemeente Groningen voorlopig heel beperkt gemaaid worden of onkruid verwijderd worden. Dus alleen als het écht nodig is', legt woordvoerder Stefan Wesselink uit.

'Als een grasveld gemaaid wordt en dat alleen maar overlast oplevert, heeft maaien natuurlijk geen zin. Wij houden daarom de weersverwachtingen goed in de gaten en ondernemen op basis daarvan actie. En daarbij luisteren we naar ons gezonde verstand', besluit hij.

Laag pitje

Ook op provinciaal niveau wordt het groenonderhoud voorlopig in de ijskast gezet. Woensdagavond stond de voorlopig laatste maairoute op de agenda, zegt woordvoerder Jan van der Meide namens de provincie Groningen.

Van der Meide: 'We hebben in de voorbije tijd ontzettend veel gemaaid, dus het is eerst ook niet meer nodig. Los daarvan is het ook totaal geen groeizaam weer, dus die werkzaamheden pakken we eind augustus of begin september weer op. Het maaien staat voorlopig op een laag pitje.'

Lees ook:



- Het is droog en daarom worden de bermen anders gemaaid

- Hoe meet je droogte?

- Droogte: heb je al aan deze verrassende gevolgen gedacht?