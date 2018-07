Groninger wethouders niet eensgezind over invoering rookvrije zones

De gemeente Groningen wil als eerste gemeente in ons land rookvrije zones mogelijk maken in openbaar gebied. Roken in zo'n gebied betekent een overtreding, dus een boete.

Het college van burgemeester en wethouders is niet eensgezind over die maatregel. VVD-wethouder Joost van Keulen noemt het 'een wassen neus'. De wethouders van D66, GroenLinks en PvdA zien het plan wel zitten.



Het stadsbestuur wil rookvrije zones mogelijk maken bij onder meer scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen. Organisaties kunnen zelf een verzoek indienen voor het instellen van een rookvrije zone.



'Ineffectief'

Als iemand toch rookt in een aangewezen rookvrije zone, dan kan diegene een boete krijgen. Dat betekent dus dat er handhaving moet plaatsvinden bij de aangewezen gebieden.

Volgens wethouder Van Keulen is er geen capaciteit om te handhaven. 'Ik vind dit geen effectief voorstel. Dit gaat zo niet werken', laat Van Keulen weten. 'Ik snap het doel wel, maar ik vind het ook gewoon gek dat mensen voor een school of ziekenhuis gaan roken.'





'Hang een bord op'

Volgens de VVD'er, die zelf niet vies is van een sigaret, heeft het meer zin om mensen aan te spreken op hun gedrag. 'Of hang een bord op. Dan bereik je hetzelfde doel. We hebben geen capaciteit om dit te handhaven en instellingen kunnen dat zelf niet doen. Want wij hebben de boa's en de instellingen niet.'

Volgens Van Keulen heeft het college afgesproken om niet handhaafbare maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.

We willen voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken Mattias Gijsbertsen - GroenLinks-wethouder

Mattias Gijsbertsen

Het voorstel komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen. Hij ziet de proef wel zitten en is er trots op dat Groningen als eerste gemeente in Nederland met zo'n voorstel komt.

'De schade van roken voor de gezondheid is buitengewoon groot. We willen daarom voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken', zegt Gijsbertsen.



Instellingen die zone willen

Alfa-college, HANN, Hanzehogeschool Groningen, Kids First COP groep, Martini Ziekenhuis, RuG en UMCG hebben volgens de gemeente al aangegeven een rookvrije zone te willen op openbaar gebied.



Of de zones er daadwerkelijk komen is aan de gemeenteraad. Die moet instemmen met het plan voordat het uitgevoerd kan worden.

