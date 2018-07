OM vraagt vrijspraak voor vrouw die man neerstak na autoverkoop

Een 53-jarige vrouw uit Muntendam die vorig jaar in februari de koper van haar auto neerstak, moet worden vrijgesproken. Dat vindt het Openbaar Ministerie. De vrouw zou uit noodweer hebben gehandeld.

De vrouw verkocht haar wagen aan een 25-jarige man uit Delfzijl. Die was ontevreden over zijn aankoop en voelde zich bekocht. Hij reed naar Muntendam en eiste bij de vrouw thuis het geld terug.



De vrouw had het geld niet meer en zou de man haar computer hebben aangeboden en een luchtdrukpistool. De verhalen van de man en de vrouw lopen daarna sterk uiteen.

Overrompeld in slaapkamer

De vrouw zei dat zij in haar slaapkamer door de man werd overrompeld en geslagen met een toetsenbord. Uit noodweer zou ze hem hebben gestoken met een briefopener.



De man zei dat hij in de tuin door de vrouw achterna werd gezeten en gestoken in zijn mond, nek en rug. De man belde zelf met de politie en werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. In de auto van de man vonden de agenten de computer van de vrouw en een luchtdrukpistool.

Kapotgeslagen toetsenbord

Ook vond de politie in de woning een kapotgeslagen toetsenbord. Volgens de officier is tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden of de man de computer en het wapen heeft gekregen of zelf heeft toegeëigend.



De man bekende dat hij de vrouw met het toetsenbord sloeg toen hij werd aangevallen met de briefopener. Omdat beide verhalen op waarheid kunnen berusten en de man vermoedelijk ook uit noodweer handelde, moet ook in zijn zaak vrijspraak volgen, meende de officier.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

