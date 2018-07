Brouwer wint tegen Polen en mag middagje rusten

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen hebben ook de derde groepswedstrijd op het EK Beachvolleybal in Nederland gewonnen. Daardoor zijn ze groepswinnaar geworden.

Dat geeft het duo vrijdag een vrije middag, want ze mogen een ronde overslaan. 's Avonds stromen ze in tijdens de achtste finales.

Toeschouwers vervelen zich niet

De toeschouwers in Den Haag kregen in de tweede set tegen het Poolse duo Kujawiak/Rudol waar voor hun geld. Toen de rook was opgetrokken stond er 30-28 voor Brouwer en Meeuwsen op het scorebord. De eerste set verliep beduidend makkelijker: 21-14.

Mocht het duo de achtste en kwartfinales doorstaan, dan volgt zondag in Den Haag de beslissing met de halve finale en de finale op het programma.

