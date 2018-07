Deel dit artikel:











Steekpartij op Floresplein in Stad, verdachte aangehouden (update) Afzetting op het Floresplein (Foto: 112Groningen.nl) Afzetting op het Floresplein (Foto: 112Groningen.nl)

Een nog onbekende man is donderdagavond neergestoken op het Floresplein in Groningen. Hij is gewond, maar aanspreekbaar, afgevoerd naar het ziekenhuis.

Inmiddels is een onbekende verdachte opgepakt. Volgens de politie ligt de aanleiding van de steekpartij 'in de relationele sfeer'. Zelf gemeld Volgens de politie heeft de verdachte zich na de steekpartij zelf telefonisch gemeld. Agenten hebben de nog onbekende man daarna opgepakt. Beide mannen worden nog door de politie verhoord. Plein afgezet Vanwege het incident is deel van het plein een gedeelte van de avond afgezet geweest. Het gaat om het gedeelte van het plein ter hoogte van de Soerabajastraat. Het Floresplein ligt in de Korrewegwijk.