Mollema na beklimming Alpe d'Huez: 'Het gaat de goede kant op'

Bauke Mollema voelde zich vandaag in de rit naar Alpe d'Huez iets beter.

'Het zou eigenlijk stukken beter moeten zijn, maar het gaat tenminste de goede kant op', zei hij na de twaalfde etappe.

Mollema kwam als 39e boven op de 'Nederlandse berg'. Zijn achterstand op ritwinnaar Thomas bedroeg ruim 25 minuten.

Afzakken

Ondanks dat Mollema niet 100 procent fit is, zat hij maar heel even in de kopgroep.

'Toen ik om me heen keek zag ik klassementsmannen als Valverde en Kruijswijk. Ik besloot toen maar om me terug te laten zakken naar het peloton om geen onnodige energie te verspillen.'

