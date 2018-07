'Handelswijze Bedum voor uitbreiding melkfabriek in strijd met EU-regelgeving'

Een aantal inwoners van Bedum is het niet eens met de geplande uitbreiding van de plaatselijke melkfabriek. De gemeente heeft volgens hen burgers niet goed betrokken bij het voortraject en dat zou in strijd met Europese regelgeving zijn.

De bezwaarmakende inwoners hebben zich inmiddels verenigd en opereren onder de naam: Stichting Behoud Boterdiep. Ze hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente op het voorontwerp bestemmingsplan.

Mag niet

'We hebben ons laten adviseren door een jurist. Eén van de punten is dat de gemeente handelt in strijd met het Europese verdrag van Aarhus', vertelt Lolke Weegenaar namens de stichting.

In het verdrag is geregeld dat burgers inspraak moeten hebben en actief geïnformeerd moeten worden als iets grote impact op het milieu heeft. 'Dat is in dit geval niet gebeurd.'

Het zuivelconcern heeft intenties om de fabriek in Bedum uit te breiden. Het Boterdiep moet hiervoor worden omgelegd. De stichting vindt het daarom merkwaardig dat er al een formele stap wordt gezet, terwijl de uitbreiding nog niet eens zeker is.

Is dit nodig?

De stichting vraagt zich af of de uitbreiding én de bouw van de melkpoedertorens wel nodig is. 'Verspreid over de Europese Unie ligt er 400.000 ton aan melkpoeder opgeslagen in pakhuizen waar niks mee wordt gedaan. Wat is dan het nut en de noodzaak van een nieuwe fabriek?', vraagt Weegenaar zich af.

Tevens vinden ze dat het landschap verpest wordt met de bouw van de torens.

De stichting is niet tegen een uitbreiding van de fabriek, maar wel op de manier waarop dat nu gebeurt. Op 12 september heeft de stichting ook nog een bijeenkomst in het Trefcentrum georganiseerd voor mensen die ook iets vinden van de plannen.

Zorgvuldig

De gemeente Bedum laat weten nu nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de ingediende zienswijze en bezwaren.

'De stichting heeft uitgebreid en zorgvuldig hun bezwaren verwoord. Wij rubriceren de zienswijzen en gaan reactie geven', laat wethouder Johannes de Vries weten. 'Wij doorlopen een zorgvuldig en uitgebreid proces en procedure.'

Lees ook:

- Omwonenden richten stichting op in strijd tegen uitbreiding zuivelfabriek

- Boterdiep moet wijken voor melkfabriek: geen alternatief mogelijk

- 'Zijn inwoners van Bedum wel betrokken bij bouwplannen melkfabriek?'