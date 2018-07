Deel dit artikel:











Delfzijl houdt wieken van windpark op zelfde hoogte (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 34 windmolens in Delfzijl Zuid moeten er hetzelfde uit blijven zien als ze over enkele jaren worden vervangen. Dat bepaalde de gemeenteraad van Delfzijl donderdagavond. Daarmee is een eerder gemaakte misser hersteld.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het windpark boven de rook van Nieuwolda loopt aan het einde van z'n latijn. De turbines moeten over afzienbare tijd worden vervangen. Per ongeluk uitgeglipt Oorspronkelijk had de gemeente afgesproken dat de nieuwe windmolens er qua uiterlijk hetzelfde uit blijven zien. Maar bij een actualisering van het bestemmingsplan is die regel er per ongeluk uitgeglipt. Daarmee konden binnen het windpark allerlei verschillende modellen windmolens worden gebouwd. Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) wilde dat pertinent voorkomen, om het beeld voor de omgeving rustig te houden. 'We hebben nu gezegd: alle windmolens daar moeten van hetzelfde type zijn, met dezelfde rotor op dezelfde hoogte van 84 meter. Alleen de wieken kunnen iets hoger worden.' Uitbreiding Direct ten zuiden van het windpark komt over enkele jaren de Delfzijl Zuid Uitbreiding. De zestien turbines krijgen een ashoogte van zo'n 100 tot 120 meter (met een tiphoogte van ruim 200 meter) en worden dus aanzienlijk anders. In de Eemshaven staan ook veel verschillende molens en dat valt ook niet heel erg op IJzebrand Rijzebol - CDA Delfzijl 'Helaas kunnen we niet tot volledige uniformiteit komen van de parken, daarvoor zijn we te laat', zegt Rijzebol. 'Maar het verschil zal echt niet opvallen. In de Eemshaven staan ook veel verschillende molens en dat valt ook niet heel erg op.' Gezamenlijk plan De kans bestaat overigens dat de ontwikkelaars van het 'oude' windpark met een gezamenlijk plan komen om het windpark te 'repoweren'. Dan zijn minder, maar hogere windmolens mogelijk. Daarvoor moet de gemeenteraad wel opnieuw toestemming geven. Bij Geefsweer zijn ook plannen voor een windpark van zestien turbines, waar omwonenden veel weerstand tegen bieden. Rijzebol doet zijn best om samen met de provincie van één van de turbines een dorpsmolen te maken. De opbrengsten van die molen moeten naar omwonenden en omliggende dorpen gaan. Lees ook: - Inwoners Delfzijlster 'windmolendorpen' diep teleurgesteld: 'Dit is een klap in het gezicht'

