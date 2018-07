Wateroverlast ondanks de droogte: 'Dat is toch heel bijzonder'

Het is al weken kurkdroog, maar een aantal bewoners van de Wilhelminalaan in Scheemda heeft wateroverlast.

Egbert Haan heeft onder zijn huis een laag water van zo'n dertig tot veertig centimeter. En de sloot achter zijn huis die normaal droog staat, zit nu vol water.

'Dat is toch heel bijzonder. Het verbaast ons. Vooral met deze droogte', zegt Haan.

'Daar schrok ik van'

Hij kan nu niet bij de heg om te snoeien. 'Maar dat er water onder het huis staat vind ik veel erger. Daar schrok ik van.'

'Ik heb er een pompje staan die de boel altijd droog hield, maar die is stuk. Dus dat helpt niet meer.'

Baggeren

Volgens Haan ontstonden de problemen rond de tijd dat er gebaggerd werd in het nabijgelegen Winschoterdiep.

Tot nu toe is er nog geen relatie aangetoond tussen de problemen en de baggerwerkzaamheden, zegt woordvoerder Jan van der Meide van de provincie.

De provincie zat enkele weken geleden om tafel met de gemeente, het waterschap en de aannemer, maar vond de oorzaak van de problemen niet.

Nogmaals kijken

'We hebben toen de sloten en de duikers gecontroleerd. Gisteren hebben we opnieuw gepraat en de aannemer gevraagd nogmaals te kijken of er wellicht toch een relatie is tussen de problemen en het baggeren.'

