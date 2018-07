Hier kun je in 2020 van de zon genieten op het strand

Nu is het nog een enorme bak basaltsteen, maar vanaf zomer 2020 kan heel Delfzijl er zonnebaden.

Het werk aan het nieuwe stadsstrand in de havenstad is in volle gang. De nieuwe zeedijk ligt er al, een stuk hoger en ook veel verder landinwaarts dan de oude zodat er plek ontstaat voor bijna 2,5 hectare strand.

Ontmantelen oude dijk

Deze week begon aannemer Ommelanderdiek met het ontmantelen van de oude dijk. In de bocht die de nieuwe dijk maakt tussen Eemshotel en de Delfzijlster haven is basalt-breuksteen gestort, waarop straks het zand wordt opgespoten.

Eind dit jaar draagt waterschap Noorderzijlvest het gebied over aan de gemeente, het eerste stukje van de zeedijkverhoging tussen Delfzijl en Eemshaven dat klaar is.

'Gaat uitermate goed'

'Het gaat uitermate goed', zegt Sietse Visser, bouwmanager van Waterschap Noorderzijlvest. 'Vanaf de binnenkant, waar de mensen langs rijden, is het niet goed te zien wat er aan de hand is. '

'Het is de bedoeling dat Delfzijl het strand naar zich toe gaat trekken. Daarom hebben we de dijk hier ook omgelegd. Het achterliggende gebied wordt helemaal opnieuw ingericht door de gemeente.'

Moet af voor stormseizoen

'Ook het strand wordt aangebracht door de gemeente. Wij doen de voorbereidende werkzaamheden. Voor het stormseizoen moet dat afgerond zijn', vervolgt Visser.

'Het stadsstrand is een behoorlijk stuk naar achteren getrokken. Het is vele malen groter dan het strandje ooit was. Daarnaast hebben we het Eemshotel, wat ook behoorlijk aan het verbouwen is. De gemeente denkt dat ze hier veel mensen naar toe gaan trekken.'

Boulevard

De gemeente heeft nog zeker heel volgend jaar nodig om het strand in te richten en een nieuwe boulevard aan te leggen met een nieuwe brugverbinding naar het stadscentrum. Vanaf zomer 2020 zijn de badgasten welkom.

Lees ook:

- Delfzijl voor miljoenen op de schop: dit zijn de meest ingrijpende veranderingen

- Eemshotel weer open; werkzaamheden duren nog een jaar

- Zo komt de nieuwe dijk bij Delfzijl eruit te zien