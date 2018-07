Zorgen om uitbreiding kippenstallen in Holwierde

Omwonenden van kippenboer Eijgelshoven in Holwierde maken zich grote zorgen om de uitbreiding van zijn kippenstallen. De pluimveehouder wil drie zogenoemde wintertuinen aanleggen.

Eijgelshoven kan daarmee zijn 73.000 vleeskuikens overdag deels buiten laten lopen, waardoor ze verkocht kunnen worden met het Beter Leven-keurmerk.

Overlast

Echt zonnebaden kunnen de kuikens niet. De tuinen krijgen namelijk een dak. Aan de zijkanten zijn ze wel voorzien van gaas. Daardoor zijn omwonenden bang voor meer geur- en geluidoverlast en meer fijnstof in hun omgeving.

Uit onderzoek van Agra-matic is gebleken dat de wintertuinen echter geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Omwonenden hebben daar grote twijfels over. In een bezorgde brief schrijven ze aan de gemeenteraad van Delfzijl:

'In de huidige situatie ondervinden bewoners in het dorp regelmatig al onaanvaardbare hinder van het bedrijf. Deze hinder zou door realisering van de wintertuinen alleen maar worden vergroot.'

Blijft 73.000

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) zorgen de wintertuinen voor de kippen níet voor extra overlast: 'De lucht wordt van buiten de stal naar binnen gezogen, dus je zult het niet extra ruiken. Ook meer fijnstof is niet aan de orde, omdat dit afhankelijk is van het aantal kippen. Dat blijft 73.000.'

De omwonenden hebben daar een hard hoofd in, schrijven ze in de brief: 'Gebleken is dat er nu bij lange na geen 73.000 kippen aanwezig zijn. (...) Het aantal kippen zal wel worden verhoogd als ze gebruik kunnen maken van de wintertuinen.'

Groen licht

De bewoners vroegen de raad donderdagavond om nog geen groen licht te geven voor de wintertuinen. Lijst Stulp-raadslid Rob Kok wilde niet zo ver gaan, maar stelde wel voor dat de gemeenteraad er over enkele maanden een beslissing over moet nemen, ook als er geen bezwaren binnenkomen van omwonenden.

Dat voorstel haalde het niet. Zo wilde fractievoorzitter Nick Boersma van Fractie 2014 de boer nog een kans geven om er samen met de omwonenden uit te komen: 'Ze hebben al eens om tafel gezeten, dit is een wake-up-call voor de boer om nog eens het gesprek aan te gaan. Als de raad erover moet beslissen, krijg je vertraging.'

Wethouder Rijzebol kon zich hierin vinden en liet weten de boer en de omwonenden te willen steunen om het gesprek nogmaals met elkaar aan te gaan.