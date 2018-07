Delfzijl kiest met tegenzin voor Friese afvalinzamelaar

Het Friese bedrijf Omrin gaat vanaf volgend jaar het huishoudelijk afval ophalen in de gemeente Delfzijl. De raad heeft hier donderdagavond met tegenzin een knoop over doorgehakt.

Vorige maand werd het onderwerp ook al besproken, maar toen was er nog teveel onduidelijkheid bij de raad.

Kritiek

Ook bij de laatste vergadering voor het zomerreces was het een zware bevalling voor CDA-wethouder IJzebrand Rijzebol. Hij kreeg kritiek dat er te weinig inzamelaars zijn benaderd om een keuze te maken.

Het contract met de huidige inzamelaar Renewi loopt af en is al twee keer verlengd. Een derde verlenging is niet toegestaan. Daarop heeft het gemeentebestuur drie opties onderzocht: aansluiten bij Omrin (door aandelen te kopen), een contract afsluiten met Milieudienst Groningen of de inzameling Europees aanbesteden.

DAL-fusie

Volgens Rijzebol is aansluiten bij Omrin op dit moment het meest voordelig. Ook kan het contract opgezegd worden, als Delfzijl in 2021 gaat fuseren met Appingedam en Loppersum. Omdat Appingedam al bij Omrin zit en Loppersum aangesloten is bij de Milieudienst Groningen, moet er na de fusie één inzamelaar worden gekozen.

Lijst Stulp-raadslid Siewert van der Zweep pleitte ervoor toch meer marktpartijen te vragen, want hij heeft er geen vertrouwen in dat Omrin het aantal te verbranden kilo's afval flink naar beneden kan krijgen, wat een van de belangrijkste doelen is. Ook wil hij Loppersum niet voor het blok zetten, nu Appingedam en straks ook Delfzijl bij Omrin zitten.

Daarnaast vindt hij het aanbod van Milieudienst Groningen aantrekkelijk, want die wil met vrachtwagens op waterstof rijden. Waterstof wordt bij AkzoNobel in Delfzijl geproduceerd.

Gefrustreerd

Coalitiepartij VVD had ook meer openheid van zaken gewild: 'Dat we de markt niet kunnen vragen, daar ben ik als liberaal net zo gefrustreerd over als Van der Zweep', zei raadslid Eduard Mulder. Hij stemde nu toch voor Omrin, omdat dit volgens hem op dit moment de beste keuze is.

Uiteindelijk waren alleen coalitiepartijen Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA voor Omrin. De rest van de raad was tegen.

