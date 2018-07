Prijzen op Groningse terrassen stijgen bovengemiddeld

De prijzen van koffie, bier en rosé zijn deze zomer op terrassen in Groningen gestegen met 2,9 procent.

Daarmee zit de stad boven de landelijk gemiddelde stijging van 2,4 procent. In de landelijke top 10 van duurste terrassteden staat Groningen op plek 6. Amsterdam staat op 1 en Amersfoort op 10.

Dit blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

Bier

De consumentenprijs van een flesje bier is dit jaar op menig terras harder gestegen dan de inkoopprijs van bier. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de hogere inkoopprijs voor cafés en restaurants niet helemaal werd doorberekend aan de klant.

Trends

Dé trends op het terras deze zomer zijn (huisgemaakte) ijskoffies. Daarnaast blijven speciaalbieren populair om te bestellen.

De non-alcoholische dranken die het goed doen zijn zelfgemaakte limonades, ijsthee's en smoothies.

Steeds meer terrassen

Overigens blijft het aantal terrassen in Nederland maar stijgen. Volgens marktonderzoek Datlinq in Rotterdam telt ons land nu 20.600 terrassen. In 2013 waren dat er 19.900. Jaarlijks komen er grosso modo dus zo'n honderd bij.

