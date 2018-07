Ideaal vakantieweer: 'De kans op een hittegolf is reëel'

De schoolvakantie begint met ideaal zomerweer: het blijft voorlopig warm en droog weer. 'Wellicht gaan we ook hier in het noorden van het land een hittegolf tegemoet', zegt weervrouw Harma Boer.

In Limburg is het mogelijk vandaag al zover, wij moeten nog even wachten.

'Tot en met volgend weekend zit er een aantal dagen met dertigers aan te komen', zegt Harma. 'Maar dat is iets anders dan de 40 graden waar ze het over hadden. De kans op een hittegolf is reëel, maar ik noem geen procenten.'

Wanneer is er sprake van een hittegolf?

Voor een officiële hittegolf moet het vijf opeenvolgende dagen 25 graden of meer zijn, waarvan drie in de 30.

'Het blijft verschrikkelijk droog'

'Het wordt lekker warm en blijft verschrikkelijk droog', stelt Harma. 'Verfrissing in de vorm van een bui verwacht ik niet eerder dan volgend weekend. En dat is dan ook heel erg welkom.'

