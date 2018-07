Rondje Groningen: Hoe Kraantje Pappie door het lint ging tijdens Noorderslag

Kraantje Pappie vertelt over Noorderslag (Foto: Wilde Haren Podcast)

Waarom ging Kraantje Pappie helemaal door het lint vlak voor zijn show op Eurosonic Noorderslag? Hij vertelt het in deze editie van Rondje Groningen.

1) 40 jaar Open Hof

In 2017 bestond dag- en thuislozenopvang Open Hof in Stad 40 jaar. Historicus Beno Hofman heeft er een film over gemaakt die nu uit is gekomen.



2) Morgen op het programma

De nieuwe Noordelijke derby tussen FC Groningen en FC Emmen, maar dan in het oefenprogramma. De aftrap is morgen om 15:00 bij Rolder Boys, sportpark Boerbos in Rolde.



3) Even geen 'liefde in de lucht'

In de podcast Wilde Haren vertelt rapper Kraantje Pappie dat hij bij Eurosonic Noorderslag in de kleedkamer door het lint ging: 'Ik heb alle shit door de kleedkamer gegooid. Gewoon te moe, te spannend. Niet weten wat er allemaal gaande was.'



4) Wie is zijn telescoop kwijt?

5) Van Lauwersoog naar Larvik

Dat is de Colin Archer Memorial Race, de grootse zeezeilwedstrijd van Nederland. Vertrek dus in Lauwersoog en dan naar Larvik in Noorwegen, zo'n 400 mijl (644km). Succes!



6) Fake news over Groningen

Het is toch wat: een investering van 1,3 miljoen dollar voor deze twee zusjes uit Groningen. Zou het? Nee, natuurlijk niet. Een typisch voorbeeld van 'fake news' dat je tegen kunt komen online. Vaak automatisch gemaakt op basis van je locatie. Niet intrappen dus.



