Live: Groningers over de 'Via Gladiola' naar finish Nijmeegse Vierdaagse

De Via Gladiola (Foto: ANP / Erik van 't Woud)

Gaan onze Groninger lopers de finish van de Nijmeegse Vierdaagse halen? Je kunt het hier live volgen, met dank aan onze collega's van Omroep Gelderland.

Als we goed kijken zullen we in de stream ook Roelie Homan-Kruis uit Schildwolde zien. Zij ging vanmorgen nog 'hartstikke goed'. 'Ik heb mijn blaar afgeplakt om erger te voorkomen, maar ik loop er prima op.'

Ook Henk Jan de Haan uit Sappemeer is bij de blarenpoli geweest, maar loopt de tocht vandaag wel uit. 'Ik loop voor Make-A-Wish en ga gewoon door, ook als ik last heb. De kinderen die aan de chemo moeten, kunnen ook niet zomaar stoppen. Desnoods ga ik kruipend over de finish, maar ik ga hem halen.'

Kruisje op het toilet

Tineke uit Aduard heeft ook blaren, maar is goed getraind. 'Dus het gaat nog prima. Het is ook fantastisch: de mensen, het publiek, de sfeer.'

Waar komt haar kruisje straks te hangen vragen we nog? 'Nou', lacht ze. 'Ik heb alle kruisjes op het toilet hangen, dus daar komt een nieuwe bij.'