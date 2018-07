Geen straf voor vrouw die agente vuistslag in gezicht gaf

Een 18-jarige vrouw uit Winschoten krijgt geen straf voor het mishandelen van een agente.

Volgens de rechter gebeurde de mishandeling in een 'tumultueuze situatie, waarin de vrouw meende zich te moeten verdedigen'.

Tot rust manen

In de nacht van 25 maart spraken twee agenten in burger een groepje jongeren aan, omdat een van hen tegen een gevel plaste. De agenten legitimeerden zich, waarna de wildplasser hen uitschold. De 18-jarige vrouw bemoeide zich hier mee. Ze zegt dat ze de wildplasser tot rust wilde manen. Daarbij werd ze door agenten geduwd en aan de haren getrokken.

Wapenstokken

De agenten riepen versterking op. Vijf agenten vormden een rij. Vanwege de grimmige sfeer moesten zij wapenstokken gebruiken. Toen een agente achter de rij collega's vandaan kwam, kreeg ze van de 18-jarige een vuistslag in haar gezicht.

Moeder

De agente raakte gewond in haar gezicht en haar bril sneuvelde. De 18-jarige werd in een politieauto gezet. De moeder van de tiener trok haar daar uit. Met moeite konden de agenten de verdachte weer in de wagen krijgen.

Drank en drugs?

De politie schreef later op Facebook dat de 18-jarige drank en drugs had ingenomen. Dit bleek niet zo te zijn. De vrouw was bovendien niet eerder veroordeeld.

Angstige situatie

De rechter vindt het aannemelijk dat de vrouw in verwarring raakte toen de agente achter haar rij collega's vandaan kwam. Hierdoor ontstond een angstige situatie voor de 18-jarige die dacht dat ze zich moest verdedigen. Om die reden krijgt ze geen straf.

