Lopend Vuur: Een terrasje pakken is mij te duur

In de landelijke top 10 van duurste terrassteden staat Groningen op de zesde plaats. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.Amsterdam staat in die lijst op de eerste plaats.

De prijzen op het terras in Groningen zijn dit jaar met 2,9 procent gestegen. In Utrecht stegen de prijzen, met 4,7 procent, het sterkst.

Met dit mooie weer is het lekker om even een biertje, een wijntje of een kopje koffie te pakken op een terras. Maar schrik je dan ook als je af moet rekenen?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Pak jij nog wel eens een terrasje? Heb je eventueel tips om het goedkoop te houden? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288.

Nasynchronisatie

Moet de NPO buitenlandse tv-programma's Nederlands nasynchroniseren? Het overgrote deel (92%) van onze 4.138 op het Lopend Vuur van donderdag vindt het niet nodig. Slechts zo'n 8% vindt het wel een goed idee.

Lees ook:

- Prijzen op Groningse terrassen stijgen bovengemiddeld