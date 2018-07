Deel dit artikel:











Asbest vrijgekomen na brand; Wilhelminakade afgesloten (Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Een deel van de Wilhelminakade in Groningen is vrijdagochtend afgesloten voor wegverkeer. Schoonmakers zijn, in pakken, bezig om asbest op te ruimen.

De asbest is vrijgekomen bij een brand die in de ochtend woedde in een schuurtje. De brandweer had de brand snel onder controle. Vervolgens werd asbest aangetroffen en een asbestsaneerder ingeschakeld om dat te verwijderen. De weg is afgesloten voor het verkeer. Het fietspad ernaast kan wel worden gebruikt.