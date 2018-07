Droogtemaatregelen bij Art Carnivale en evenement Bourtange

In verband met de aanhoudende droogte worden er maatregelen getroffen bij het festival Art Carnivale bij Steendam, dat vrijdagavond begint. Ook bij Vesting Spectaculum, een evenement dat dit weekend plaatsvindt in Vesting Bourtange, gelden maatregelen.

Voor beide festivals geldt een algeheel stookverbod: wel zijn er op beide plekken uitzonderingen.

Vuurshows

Bij beide evenementen staan vuurshows gepland. Die mogen doorgaan, maar wel met de nodige beperkingen.

Bij de vuurshow van Art Carnivale kan de show alleen doorgaan als er een 'aflandige wind' is. Als het zaterdagavond waait, moet dat dus in de richting van het Schildmeer zijn. Ook mag de vuurshow alleen direct naast het water plaatsvinden.

De vuurshow in Bourtange mag doorgaan, maar alleen op een verharde ondergrond. Ook de traditionele kanonschoten moeten op een verharde ondergrond plaatsvinden, om brand te voorkomen. Bovendien wordt er zolang het droog blijft een kleiner kanon gebruikt. Afgelopen weekend ging het fout en brak er brand uit op een vestingwal.

Bij het evenement in de vesting mag op de vestingwallen niet gerookt worden. Ook fakkels, die bij het middeleeuwse evenement traditie zijn, worden niet toegestaan.

Eten

Normaal wordt er tijdens Art Carnivale veel gebarbecued op houtskool, maar dat mag dit jaar niet. Open vuur is uit den boze. Een pizzaoven en een speciale afgesloten barbecue mogen wel.

Bij de kooktoestellen moet een vat met tweehonderd liter bluswater staan, net als draagbare blusmiddelen. De brandweer houdt zaterdag toezicht of de maatregelen worden nageleefd.

'Hier komen we goed mee weg'

Mede-organisator Henk Bleker van Art Carnivale is opgelucht: 'Ik denk dat we hier goed mee wegkomen. De vuurshow is een wezenlijk onderdeel van het evenement: zo houd je de sfeer er goed in.'

Dat de vuurshow dit jaar sowieso wat ingetogen is, heeft volgens Bleker meegeholpen in de keuze om de show in principe door te laten gaan: 'Vorig jaar werden er complete piano's in de brand gezet, eerder hadden we een kanon met brandend zaagsel. Die zijn er dit jaar niet, en dat kan ook niet met dit weer.'

