Bluelabel: zo goed is jouw huis bestand tegen wateroverlast

Je kent wel de energielabels die huizen krijgen om te bepalen hoe energiezuinig ze zijn. Maar ken je het blauwe label (Bluelabel) ook?

Dat label laat de kans zien dat bij een stevige hoosbui het water bij je naar binnen loopt. Het is ontwikkeld door Achmea, Royal Haskoning en Nelen & Schuurmans.

In een computersimulatie is nagebootst wat er zou gebeuren als er 97 millimeter regen valt in zeventig minuten.

Gemeentes in kaart gebracht

Met hulp van de NOS heeft RTV Noord voor de gemeenten in onze provincie de uitkomsten in kaart gebracht.

Bij label A is er geen kans op wateroverlast in huizen. Bij label E stroomt bij een hoosbui het water naar binnen.

Van de gemeenten Midden-Groningen, De Marne en Westerwolde zijn geen gegevens bekend. Volgens Hanneke Schuurmans van Achmea komt dat doordat in de computersimulatie alleen kernen zijn meegenomen met minimaal één vierkante kilometer aan bebouwing.

Die zijn volgens Schuurmans niet in deze drie gemeenten. 'Maar in de kernen in deze gemeenten kan het water vaak makkelijk weglopen doordat er veel ruimte zit tussen de huizen.'

We zien dat veel grote steden kwetsbaar zijn Hanneke Schuurmans - Achmea

Water in de stad

Dat de gemeente Groningen in onze provincie relatief kwetsbaar is, is volgens Schuurmans niet zo gek. 'We zien dat veel grote steden kwetsbaar zijn. Dat komt omdat steden veel verharde oppervlaktes hebben.'

Naast verstedelijking is ook de hoogteligging van een gebied volgens Schuurmans een belangrijkste factor die bepaalt of huizen in een gebied een beter of slechter label hebben.

Inzicht geven

Volgens Schuurmans is Bluelabel niet bedoeld om mensen bang te maken, maar om ze inzicht te geven.

'Wij zien het als een eerste stap om aan een meer klimaatbestendige toekomst te werken en om de dialoog tussen bewoners, bedrijven en de gemeente op gang te brengen. Ze moeten gezamenlijk kijken naar maatregelen om wateroverlast te voorkomen.'

Onze tip aan bewoners: ontsteen je tuin Peter Duzink - woordvoerder gemeente Groningen

Wat kunnen gemeentes doen?

Woordvoerder Peter Duzink van de gemeente Groningen wijst op operatie Steenbreek die is gestart om de problemen tijdens hoosbuien in de gemeente te verminderen.

'Onze tip aan bewoners is: ontsteen je tuin. Zorg dat je in je tuin zoveel mogelijk een natuurlijke situatie nabootst.'

Ook wijst de woordvoerder op het Waterlabel waar de gemeente nu al gebruik van maakt. Dit waterlabel geeft informatie over de capaciteit van een huis of tuin om water vast te houden. 'Dat komt op hetzelfde neer als Bluelabel.'

Wateroverlast in Midden-Groningen

Uit een enquête over wateroverlast die RTV Noord een aantal maanden geleden heeft gehouden kwamen veel reacties van inwoners uit Midden-Groningen die zeiden regelmatig met wateroverlast te maken te hebben.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kun je niet zeggen dat de hele gemeente bij hoosbuien met wateroverlast te maken heeft. 'Dat is te generaliserend, maar er zijn inderdaad een aantal plekken bekend waar dat wel gebeurt.'

'Het is onze gewoonte om contact op te nemen met mensen die overlast melden. We kijken dan samen met experts naar iedere specifieke situatie en mogelijke oplossingen. Het gaat hier om maatwerk. Geen situatie is gelijk.'

Maar er blijft volgens de woordvoerder ook een eigen verantwoordelijkheid voor huiseigenaren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat kelders waterdicht zijn.

