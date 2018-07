Nieuwe politieke partij voor gemeente Westerkwartier

De nieuwe politieke partij Sterk Westerkwartier wil een gooi doen naar raadszetels in de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Vanaf 1 januari 2019 gaan Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast op in die nieuwe gemeente.

Lijsttrekker van de partij wordt voormalig VVD-prominent Harry Stomphorst. Hij was jarenlang lijstrekker van de VVD-fractie in Marum. Stomphorst was ontevreden over zijn plek op de VVD-lijst, hij besloot toen om afscheid te nemen van de partij.

De komst van de nieuwe partij was al aangekondigd door enkele voormalige VVD'ers.

Wie zijn de beoogde raadsleden?

Sterk Westerkwartier wil alleen prijsgeven dat Stomphorst de lijsttrekker wordt. Dat zegt medeoprichter Arnold Bloem. Hij is ook een voormalig VVD'er en was namens die partij nog enige tijd wethouder in Marum.

Kandidaten uit alle politieke windstreken

'Ik wil wel zeggen dat dit absoluut geen partij is van gefrustreerde mensen die niet hoog genoeg op een andere partijlijst stonden', laat Bloem desgevraagd weten. Want niet alleen voormalig VVD'ers komen op de kandidatenlijst van Sterk Westerkwartier, maar ook oud-leden van D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

Volgens Bloem wordt het geen grote opgave om de verschillende politieke gedachten van de kandidaat-raadsleden bij elkaar te brengen.

Passie

'Wat ons bindt is de passie voor het Westerkwartier. We willen het gebied verder brengen op basis van inhoud. In den lande zie je veel colleges die zeer gevarieerd zijn, maar over het algemeen zijn die het snel eens over de inhoud.'

Op vrijdag 27 juli moet er meer duidelijkheid zijn over de kandidatenlijst van Sterk Westerkwartier.

