Ouders zetten schouders onder shorttrackafdeling

Zonder geld en veel faciliteiten, maar wél met een flinke dosis motivatie. Zo probeert de shorttrackafdeling van het schaatsgewest Groningen het hoofd boven water te houden.

De groep werd tot voor kort financieel gesteund door onder andere iSkate. Twee maanden geleden hield de Groningse schaatskoepel op te bestaan. Voor de schaatsers dreigde een vertrek naar het gewest Friesland.

Vriendenclub

De ouders van de talentvolle shorttrackers bieden de helpende hand. 'We hebben een vriendenclub opgericht, we zijn op zoek naar sponsoren en we zorgen ook voor de aanschaf van materialen', zegt Erica Mosch, een van de ouders.

Bovendien wordt het vervoer geregeld naar Heerenveen voor de zomertrainingen op Thialf.

Trainer

Floran Bathoorn verzorgt de trainingen. Hij heeft acht schaatsers onder z'n hoede. De leeftijd varieert van veertien tot achttien jaar.

Hij is plotseling in een heel andere situatie terecht gekomen. 'Ik was trainer van de club (Shorttrack Groningen, red.), maar nu moet het allemaal wat professioneler.'

'Ik heb het er graag voor over ook al kost het me een deel van m'n vakantie. Je ziet het wegglippen en dan wil je iets betekenen voor het shorttrack', vertelt hij na de training die in totaal een uur duurt.

'Eigen ploeg opgezet'

Eén van de schaatsers is Jorn Holwerda uit Groningen: 'We hebben eigenlijk onze eigen ploeg opgezet met behulp van ouders en het bestuur van Shorttrack Groningen. Zo kunnen we verder ook al moeten we onze materialen zelf aanschaffen.'

Het streven is om binnen nu en niet al te lange tijd over een budget van vijftienduizend euro te beschikken. Er wordt gezocht naar een hoofdsponsor die een bedrag van vijfduizend euro meebrengt.

