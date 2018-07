Kippenboer snapt zorgen buurt niet: 'Het is absoluut niet zo dat er meer overlast komt'

Kippenboer René Eijgelshoven uit Holwierde begrijpt de zorgen van omwonenden over de geplande uitbreiding van zijn kippenstallen niet. 'Het is absoluut niet zo dat er meer overlast komt. Daar wil ik mijn hand voor in het vuur steken.'

In de buurt zijn zorgen over de drie zogenaamde wintertuinen die de boer wil aanleggen.

'In de huidige situatie ondervinden bewoners in het dorp regelmatig al onaanvaardbare hinder van het bedrijf. Deze hinder zou door realisering van de wintertuinen alleen maar worden vergroot', schreven omwonenden in een brief aan de gemeenteraad van Delfzijl.

'Het wordt voor de omgeving beter'

'Ik wil best weer met ze in overleg. Maar op de een of andere manier komt het niet over wat we willen. Het wordt voor de omgeving beter', stelt de boer. 'Je krijgt drogere mest. Dat betekent minder ammoniak en minder stankoverlast.'

'Ik kan er eigenlijk niet bij', zegt Eijgelshoven over de zorgen. 'We hebben echt de intentie om goed bezig te zijn voor de omgeving.'

73.000 vleeskuikens

Eijgelshoven kan, als de wintertuinen er komen, zijn 73.000 vleeskuikens overdag deels buiten laten lopen. Daardoor kunnen ze verkocht worden met het Beter Leven-keurmerk.

Lees ook:

- Zorgen om uitbreiding kippenstallen in Holwierde