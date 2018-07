Groninger wethouder en Kamerlid zeggen 'ja' tegen elkaar

Hij is wethouder namens D66 in Groningen en zij is Tweede Kamerlid namens het CDA: Paul de Rook en Anne Kuik. Ze leerden elkaar kennen via de Groninger politiek en vandaag stappen ze in het huwelijksbootje.

Op de vraag of dit hét politieke huwelijk van Groningen is geeft De Rook lachend antwoord. 'Ha, nou, dat weet ik niet. Het is wel mijn huwelijk van het jaar in elk geval.'

Zo ziet Kuik het ook. 'Het is ons huwelijk. Wat anderen daarvan vinden? Ze mogen vinden wat ze daarvan vinden', zegt de stralende bruid.

Ton Schroor en Ruth Peetoom

Vrijdagmiddag zegt het politieke koppel twee keer 'ja' tegen elkaar. Eerst in het Stadhuis, daarna in de Nieuwe Kerk in Groningen. Om het politieke gehalte te benadrukken zijn wethouder Ton Schroor (D66) en CDA-voorzitter Ruth Peetoom benaderd om de huwelijksvoltrekking te voltooien. Schroor doet dat in het Stadhuis, Peetom in de kerk.

'Ik vond het leuk om een ambtenaar van de burgerlijke stand te hebben die bij de gemeente werkt', aldus De Rook.

Dat partijgenoot Schroor dat is geworden was eigenlijk niet meer dan logisch. 'Wij lopen samen al tien jaar mee in de politiek. Het is een vriend van mij die ik al lang ken. Daar voel ik mij goed bij.'

Ook Kuik liet haar oog vallen op een partijgenoot. 'Ruth is een heel warme vrouw en ze is ook dominee. Wij trouwen in de kerk en zij kan dat als geen ander.'

De jurk

Niet onbelangrijk bij een huwelijk: hoe ziet de bruid eruit? Toen De Rook zijn aanstaande vrijdagochtend zag in haar trouwjurk was hij sprakeloos. 'Inmiddels heb ik er iets meer woorden voor', laat hij weten. 'Anne liet mij van tevoren al weten dat het een echte prinsessenjurk is. Dat is het ook.'

Het pak

Voor de bruid was het trouwpak van de bruidegom geen verrassing. Ze hadden het pak namelijk samen uitgezocht. 'Ik vind dat gewoon leuk om het samen te doen', zegt Kuik. 'Bij een jurk is het natuurlijk traditioneel dat het een verrassing blijft. Dat was wel lastig voor mij', geeft ze toe.

Na het feest reist het echtpaar De Rook af naar Italië voor de huwelijksreis.

