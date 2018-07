Twee Drentse gemeenten zeggen vertrouwen in Treant op

De Drentse gemeenten Hoogeveen en De Wolden stappen uit het overleg met Treant Zorggroep.

Wethouder Erwin Slomp van de gemeente Hoogeveen en Jan van 't Zand van de gemeente De Wolden hebben het vertrouwen in het bestuur van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal opgezegd. Dat schrijft RTV Drenthe.

'Hoogst uitzonderlijk'

Volgens de omroep is de stap van de twee gemeenten hoogst uitzonderlijk. In 2008 deed de gemeente Emmeloord hetzelfde bij de IJsselmeerziekenhuizen, verder zijn er geen recente voorbeelden.

Voor Emmeloord was de aanleiding toen de sluiting van de operatiekamers in het plaatselijke ziekenhuis.

Vakbonden

Treant leeft ook in onmin met de vakbonden. De bonden hielden een enquête onder het personeel van de zorggroep. Er kwamen meldingen over grote zorgen over het beleid van het bestuur en er waren veel klachten over intimidatie op de werkvloer.

De Raad van Bestuur liet de bond weten dat er geen aanleiding was voor een extern onderzoek.

