Deel dit artikel:











Het schooljaar is voorbij, de vakantie kan beginnen! (Foto: RTV Noord)

Het is zover. De laatste schooldag en vervolgens de eerste vakantiedag. En dat is natuurlijk een moment op even bij stil te staan.

Het is niet alleen een dag waar kinderen naar uitkeken. Voor Jeroen van Meerwijck zijn die zes weken vakantie ook een heerlijke vooruitblik.

Wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt brengt haar zoon voor het laatst naar school dit jaar.

En voor sommige meesters, juffen en scholen is het na vandaag écht voorbij.

En dan kan de grote vakantie eindelijk beginnen. Maar waar gaan we heen?

Naar het buitenland om dat je daar prachtige dingen vindt? La Dolce Vita? Of gewoon lekker genieten van de Nederlandse zon?