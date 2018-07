Nieuwe zoektocht naar verloren schepen van Moddergat

Onderzoekers gaan binnenkort opnieuw de Waddenzee op om te zoeken naar de laatste drie vermiste schepen die tijdens de vissersramp van Paesens-Moddergat in 1883 zijn vergaan.

Door een heftige storm verdween vrijwel de hele vissersvloot. Zeventien houten zeilschepen zijn vergaan, drie zijn nooit teruggevonden.

In 2015 zijn de mogelijke resten van de WL 7 gevonden. 'Dit houten wrak ligt vlakbij Schiermonnikoog', vertelt Bas Kremer uit Meerstad van stichting Maritieme Archeologie. Maar het is nooit duidelijk geworden of het echt om een schip van de vloot gaat. Bij laag water is een houten paal te zien.

Wrakduiken

Kremer vormt samen met Klaas Wiersma, Bert Kremer en Ernie de Jonge de stichting, die in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, onderzoek doet naar de drie vermiste schepen van Moddergat.

Binnenkort gaat hij opnieuw naar de plek om te kijken of het echt of het om een scheepswrak uit Moddergat gaat. Hij duikt dan naar de zeebodem met sonarapparatuur en speurt de bodem af.

Met het schip 'Serenity' trekt Kremer er regelmatig op uit. Voor hem is het wrakduiken een uit de hand gelopen hobby.

Andere vondsten

Tijdens de zoektocht naar de schepen van Moddergat stuitte Kramer en zijn collega's onlangs ook op de restanten van een Wellington bommenwerper uit 1944. 'Dat kwam als een bijzondere verrassing', zegt Kremer.

Op 27 juli en 17 augustus 2018 organiseert de stichting een lezing op het wad over deze en andere scheepsrampen.

Ook is er een expositie over de 'Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat' te bezichtigen in museum 't Fiskershúske in Moddergat. Daar zijn onder andere ook de restanten van de gevonden Wellington bommenwerper uit 1944 te zien.