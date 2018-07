Geen kaarsrechte weg op Groninger dijk

Er komt geen kaarsrechte weg op de dijk bij Hornhuizen. De locatie blijkt niet geschikt.

De Amsterdamse stichting Welcome Stranger wilde graag in samenwerking met kunstenaar en ontwerper John Körmeling uit Eindhoven de weg realiseren. Het Waddenfonds gaf een subsidie van 4 ton voor het project.

Na onderzoek blijkt dat de dijk geen geschikte plek is voor een 6 kilometer lange kaarsrechte weg. Volgens de stichting zou het de enige echte rechte weg ter wereld worden.

Te veel hoogteverschillen

Maar de stichting ziet te veel haken en ogen aan het project op de dijk. De dijken zouden te veel aangepast moeten worden om er een recht pad op te leggen. 'Daar is veel klei voor nodig en we zouden daardoor hele hoge kosten krijgen', vertelt een woordvoerster van stichting Welcome Stranger.

Positief

'Wij staan er nog steeds positief tegenover maar er moet wel heel veel gebeuren om het plan te realiseren. De dijk kent hoogteverschillen en krommingen. Daar zijn veel aanpassingen voor nodig', zegt woordvoerder Siebrand van der Wal van waterschap Noorderzijlvest.

De stichting gaat nu op zoek naar een andere geschikte locatie in Groningen.

