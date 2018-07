Kans op doorstart Athleteshop vooralsnog nihil (update)

Een doorstart van de failliete webwinkel Athleteshop lijkt niet aan de orde.

De biedingstermijn voor belangstellende bedrijven sloot donderdag en curator Peter Bakker van BENK advocaten heeft vastgesteld dat er op dit moment geen sprake is van een serieuze partij om het bedrijf van oud-topschaatser Yuri Solinger volledig door te starten dan wel gedeeltelijk over te nemen.

Weinig muziek

Eerder deze week werd bekend dat er wel belangstelling was. De website was ook weer online gezet om de waarde van de vindbaarheid op zoekmachines te behouden.

In de praktijk lijkt er nu voor mogelijke overnamekandidaten te weinig financiële muziek in de boedel en activiteiten van Atheleteshop te zitten. Wel wordt er met een aantal belangstellende partijen verder gesproken om de mogelijkheden te verkennen.

Geen acceptabele bedragen

Curator Bakker omschrijft het als volgt. 'We hebben de biedingen bestudeerd en geconstateerd dat onder de biedingen voor het totaal van de onderneming en/of het immaterieel actief geen acceptabele bedragen zijn geboden.'

Aan de boom schudden

Lars van Dijk van het fallissmentsteam van BENK verwoordt het als volgt. 'We zijn aan het schudden en hopen dat er nog iets uit de boom valt.' Er is al nagedacht over alternatieve scenario's. Welke dat zijn wil Van Dijk vooralsnog niet zeggen.

Laatste poging

De curator doet een extra poging om bedrijven alsnog te interesseren. De partijen die nog niet geboden hebben, krijgen tot dinsdagmiddag 24 juli 12.00 uur de tijd hun bieding te doen.

Definitief de klos

Als het resultaat van de biedingen niet toeneemt dan is het ook duidelijk dat gedupeerde klanten definitief de klos zijn en naar hun geld kunnen fluiten.

Schuld

Athleteshop ging begin juli failliet met achterlating van een schuld van ruim vier miljoen euro. Het bankroet kostte ongeveer 150 mensen hun baan.

