Doelman Zoet blijft bij landskampioen PSV

Doelman Jeroen Zoet heeft zijn contract bij PSV verlengd, ondanks buitenlandse interesse. De 27-jarige international uit Veendam zette vrijdag zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot de zomer van 2021 aan de landskampioen bindt.

Het vorige contract van Zoet bij PSV zou na komend seizoen aflopen.



'Beste voorstel'

'Ik heb in de voorbije weken alle opties goed bestudeerd en geconcludeerd dat PSV mij het beste voorstel heeft gedaan. Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend', aldus Zoet.

Drie landstitels

Zoet is in 2006 van de jeugdopleiding van BV Veendam naar PSV verhuisd, waar hij in 2013 eerste doelman werd. Daarvoor werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk. Bij PSV werd Zoet drie keer landskampioen en pakte hij twee keer de Johan Cruijff Schaal.



