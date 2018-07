Dit weekend in Groningen: Op en bie t wotter en eem noar de FC

Een deel van de Groningers vertrekt dit weekend naar hun vakantiebestemming. Voor de thuisblijvers: om de hoek is genoeg te beleven.

1) Vesting Spectaculum in Bourtange

Zaterdag en zondag kun je een tijdreis maken in Bourtange. Terug naar de tijd van de Middeleeuwen en de 80-jarige oorlog. Alles ademt de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden. In verband met de droogte zijn er een paar aanpassingen, maar verder blijft het programma hetzelde.



2) Eem noar de FC

Dat kan zaterdagmiddag, want dan speelt FC Groningen een oefenduel tegen FC Emmen, waar de Veendammer trainer Dick Lukkien de scepter zwaait. Locatie is in Rolde, bij sportpark Boerbos waar ook de Rolder Boys spelen. Aftrap: 15.00 uur.

3) Trippeltrappeltrippeltrap

Het Stadspark in Groningen is traditioneel een walhalla voor paardensportliefhebbers. Zaterdag en zondag worden hier regio- en Verenigingskampioenschappen gehouden. Beide dagen begint het evenement om 8.30 uur. Op zaterdag is het om 20 uur klaar, zondag twee uurtjes eerder.

4) Op en langs het water

Met dit weer is het goed vertoeven op het water. Of langs het water. Op het Schildmeer wordt tot en met donderdag de 73ste editie van de Schildweek gehouden. Dit weekend is langs de kant het festival Art Carnivale met eten, drinken en muziek.



5) Op struun

Zin om even over een marktje te struinen? Bij Verhildersum in Leens zijn zaterdag van 10 tot 16 uur lokale lekkernijen en ambachtelijke producten te vinden. Ook kun je een per auto of fiets een speciale De Ploeg-route volgen.