Bewoners Westindischekade mogen tot eind dit jaar niet op hun balkon (update)

De balkons aan de Westindischekade blijven, met uitzondering van de hoekbalkons, tot het einde van dit jaar afgesloten. Woningcorporatie Lefier zegt dat de balkons niet veilig genoeg zijn om er normaal gebruik van te kunnen maken.

Begin juli brak een van de balkons aan de Westindischekade af. Inmiddels zijn de eerste bevindingen van het onderzoek bekend. Het balkon is losgeraakt door het roesten van de bewapening in het balkon.

Uitgebreid vervolgonderzoek

Na deze eerste uitkomsten, besloot Lefier om uitgebreid vervolgonderzoek uit te laten voeren aan alle balkons. Dit onderzoek begint na de zomervakantie. De corporatie hoopt voor het einde van dit jaar duidelijk te hebben wat de oorzaken en oplossingen zijn voor dit probleem.

In september worden de balkons eerst visueel geïnspecteerd, vooral van de buitenkant. Op basis daarvan wordt bepaald bij welke balkons ook geboord gaat worden en andere tests worden gedaan.

Deuren op een kier

De corporatie zegt van veel bewoners de vraag te hebben gekregen of de balkondeur open mag, om het huis te kunnen ventileren. De corporatie begrijpt dit, en kijkt of het mogelijk is om nog vóór de bouwvak alle balkons te voorzien van een beugel, om de balkondeur op een kiertje te zetten.

Het werk aan deze beugels wordt uitgevoerd aan de buitenkant van de woningen. Bewoners hoeven hiervoor niet thuis te blijven.

Hoeken

Volgens Lefier is de situatie van de balkons op de hoeken van de flats anders dan die van de andere balkons. De hoekbalkons worden aan twee kanten ondersteund, en zijn daarom volgens Lefier wel veilig.

De deuren naar deze hoekbalkons waren uit voorzorg afgesloten, maar dat is volgens Lefier niet meer nodig. Deze worden binnenkort weer vrijgegeven.

SP: 'Extra onderzoek lijkt verstandig'

Jimmy Dijk (fractievoorzitter SP): 'Dat Lefier nu extra onderzoek wil doen naar de balkons aan de Westindischekade, lijkt verstandig. De veiligheid moet nu voorop staan. Maar zolang bewoners hun balkon niet kunnen gebruiken, zou hier een huurverlaging tegenover moeten staan.'

Lefier: 'Prioriteit bij waarborgen veiligheid'

'Of de huurders recht hebben op huurverlaging, kan ik nog niet zeggen', zegt een woordvoerder van Lefier. 'Het lijkt me een logische vraag, maar dit moeten we nog uitzoeken. Onze prioriteit ligt nu bij het waardborgen van de veiligheid van de balkons'

