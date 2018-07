Boosheid over late herinnering Noordelijk Belastingkantoor: 'Dit kan toch niet?'

Dat is schrikken. Bij 6500 inwoners van de drie noordelijke provincies ploft een herinnering van het Noordelijk Belastingkantoor op de deurmat. Betalen binnen twee weken, staat er dreigend bij.

En die herinnering komt in meeste gevallen pas een jaar na de originele rekening van toen nog Hefpunt. Die nota zijn de meeste betrokkenen al lang en breed vergeten, maar nu moet er alsnog afgetikt worden.

Overgang

Oorzaak van de wel heel late herinnering ligt in de overgang van het veel bekritiseerde Hefpunt naar het nieuwe Noordelijk Belastingkantoor. Vanaf begin dit jaar int die nieuwe organisatie alle lokale belastingen en heffingen van waterschappen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Excuses

Die vorming van een nieuwe organisatie heeft de nodige tijd gekost. 'Het komt doordat we met de ICT-systemen nog niet klaar waren. Daardoor zijn de herinneringen veel te laat de deur uit zijn gegaan. Wij betreuren dat en bieden onze excuses daar voor aan', licht directeur Paulien Geerdink toe.

Niet bereikbaar

De afgelopen dagen is het Noordelijk Belastingkantoor platgebeld. Mensen zijn boos en snappen niets van de late herinnering. Met als gevolg dat de afdeling klantenservice zeker in het begin van deze week niet of nauwelijks bereikbaar is.

Inmiddels zijn er extra medewerkers aangetrokken en extra telefoonlijnen geopend. Toch zijn de wachttijden aanzienlijk, zo ervaren ook wij. 'Het is momenteel erg druk. Op dit moment zijn alle medewerkers in gesprek. U wordt zo snel mogelijk te woord gestaan. De wachttijd is een half uur', zo krijgen wij te horen als wij contact zoeken.

Wel betalen

De vraag is of het Noordelijk Belastingkantoor blaam treft en dat dus ook gevolgen heeft voor de betalingsverplichting. Daar is Geerdink heel duidelijk in. 'Het is geen fout, maar wel heel vervelend. Mensen moeten wel betalen. Het zou heel onrechtvaardig zijn ten opzichte van de mensen die de eerste nota wel direct hebben betaald, als dat niet meer zou hoeven.'

Om er aan toe te voegen dat er niet onmiddellijk betaald hoeft te worden. 'We zijn heel coulant en zorgen voor een betalingsregeling als mensen daar om vragen. Ook hebben we besloten pas na de zomer eventuele aanmaningen te versturen als er nog niet is betaald of een regeling getroffen is.'

Formuleren

En om klantenservice te ontlasten zijn op de site van het Noordelijk Belastingkantoor inmiddels formuleren te vinden, waarop mensen kunnen aangeven hoe ze willen betalen. 'We hopen dat het de nodige telefoontjes scheelt.'

Mensen die in de buurt wonen, kunnen zich ook op het belastingkantoor aan de Trompsingel in hartje binnenstad melden. De late herinnering moeten ze dan wel meenemen.

