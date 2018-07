'Voor mijn gevoel doe ik hier nuttig werk'

Hij zit er al de hele week en heeft het prima naar zijn zin. Dik Huizing moet het bouwverkeer dat werkt aan de de Ringweg tegenhouden als ze van plan zijn om de stadswijk De Linie in te rijden.

'De buurt is hartstikke blij dat ik hier zit', zegt Huizing. Hij is gewapend met een krukje, parasol en een thermoskan met koffie.

Meerdere keren per dag moet hij chauffeurs wijzen op het verkeersbord met de tekst 'verboden voor bouwverkeer'. Maar alles gaat in goede harmonie. Vervelende situaties hebben zich niet voorgedaan.

Via zijn telefoon luistert Dik in de ochtend naar Radio Noord en zodra de touretappe begint schakelt hij over naar Radio 1 om Radio Tour de France te beluisteren. De parasol beschermt hem tegen de hitte.

Waardering

'Ik ben beroepsverkeersregelaar en hoor eigenlijk op een kruispunt te staan. Maar ik mag ook vrachtverkeer stoppen wat hier tegen de regels in wil inrijden.' Het leukste aan deze klus vindt Huizing de waardering van de buurt. 'Er worden ook wel dingen geroepen hoor, of ik ijs verkoop bijvoorbeeld', zegt hij lachend.

'Auto is als een kantine'

De verkeersregelaar staat met veel plezier op de Verlengde Lodewijkstraat, maar hij mist wel zijn auto. 'Voor een verkeersregelaar is een auto hetzelfde als een kantine. Bij regen kan je schuilen, maar je kan ook even in de auto je handen wassen.'

Maandag stond zijn auto ook nog geparkeerd naast zijn kruk, maar een dwarsliggende boa zorgde ervoor dat zijn auto ergens anders moest staan. 'Iedereen zegt mij vriendelijke gedag, maar er was één handhaver en die zei dat mijn auto er niet mocht staan. Nu staat die dus achter het hek.' Handig vindt Dik dat niet.

Waar is Dik volgende week?

Al met al drukt het de pret niet bij de verkeersregelaar. Hij heeft, ondanks het warme weer, een prettige week achter de rug. Wat zijn klus voor volgende week wordt is nog niet bekend. 'Ik heb nog geen briefje ontvangen. Die krijgen we elke week.'

Mocht Dik je overigens bekend voorkomen, hij was onlangs een van de deelnemers aan het TV Noord-programma Klouk.

