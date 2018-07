Basisscholen halen opgelucht adem: bezetting 'met kunst- en vliegwerk' rond

Bij basisscholen in onze provincie wordt opgelucht adem gehaald. Het is de meeste scholen gelukt om voldoende leerkrachten te vinden voor komend schooljaar.

Uit een rondgang van RTV Noord blijkt dat kinderen kunnen rekenen op een juf of meester voor de klas. Maar problemen liggen alweer op de loer. Het ontbreekt aan invalskrachten, en dus vrezen schoolbestuurders een griepgolf.

De vlag gehesen

Hij moest er met zijn team voor knokken tot het laatste moment, maar Stichting Quadraten die actief is in het Westerkwartier heeft het rooster rond, zegt bestuurder Johan Heddema.

'Vrijdagochtend even voor tien uur 's ochtends konden we de vlag hijsen', zegt Heddema met een glimlach.

Het was tot het begin van de week spannend of het zou lukken Aris Fickweiler - directeur Lauwers en Eems

'Kunst- en vliegwerk'

Dezelfde geluiden klinken ook bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG), Marenland, O2G2 en Lauwers en Eems.

Makkelijk was dat niet: 'We hebben de bezetting met kunst- en vliegwerk rond', laat Marenland weten. 'Het was tot het begin van de week spannend of dat zou lukken', zegt directeur Aris Fickweiler van Lauwers en Eems.

Tekort aan invalkrachten

'Het wordt steeds moeilijker om voldoende bezetting te krijgen', merkt SOOOG-voorzitter Jaap Hansen. 'De beschikbaarheid van vervangers wordt beperkt, eigenlijk is die pool bijna leeg.'

Het ontbreken van invalkrachten is een terugkerend probleem. De afgelopen jaren moesten scholen regelmatig kinderen naar huis sturen omdat er geen leraar was.

Hansen kon het probleem van vervangers oplossen. SOOOG nam zestien jonge leerkrachten in dienst, als aanvulling op de vaste krachten. 'Als zij niet hoeven in te vallen, bieden ze extra handen in de klas', zegt Hansen tevreden.

Flexpoule is leeg

Maar niet alle scholen kunnen zich dat permitteren. Veertien schoolbesturen werken samen in het Regionaal Transfercentrum Groningen (RTC). 'Maar die flexpool is nagenoeg leeg', zegt Johan Heddema.

'Het vak van leerkracht is minder in aanzien. Steeds minder mensen kiezen ervoor. We moeten het beroep veel aantrekkelijker maken. Dat begint bij onszelf. Vertel als leraar hoe goed en hoe mooi je baan is. Want het is een prachtbaan.'

'Het staat vast dat de komende tijd meer mensen vertrekken dan ze erbij komen Jaap Hansen - voorzitter SOOOG

Meer mensen nodig

Ook de andere besturen zijn bezig om personeel aan te trekken. Hansen: 'Het staat vast dat de komende tijd meer mensen vertrekken dan erbij komen. We hebben meer mensen nodig vanaf de pabo, maar dat alleen is niet genoeg. Daarnaast zijn we druk bezig met zij-instroom.'

De schoolbestuurders kunnen nu in elk geval met een gerust hart op vakantie. Maar in september moeten ze waarschijnlijk hard aan de bak, om genoeg invallers te vinden zodat leerlingen niet naar huis worden gestuurd.

Opmerkingen of tips over dit verhaal? Neem dan contact op met tbraakman@rtvnoord.nl

Lees ook:



- Lerarentekort is problematisch voor Groningse scholen

- Te weinig leraren: 'Bij een griepgolf kunnen de lessen in gevaar komen'