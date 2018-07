Ongelukje op het water vlak voor opening Schildweek

Het is een gehannes, met een camera op het water. Ronald Niemeijer vindt dat varen al niks. Nu moet hij met zeilboot het woeste water van het Schildmeer trotseren. Dat gaat niet helemaal goed...

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Boem is ho!

Wat een goed idee leek het de redactie, Ronald Niemeijer in een bootje. ronald zelf zag dat wat minder zitten. Desalniettemin gaat hij het water op. Loopt dat goed af?



2) Balkonië of Italië?

De vakantie is begonnen. Tijd om even te peilen of we met dit weer nog wel naar het buitenland willen.



3) Ik ga naar Lewenborg!

Je kunt natuurlijk naar het buitenland, maar de Groninger wijk Lewenborg is natuurlijk ook een topbestemming. Buurtbewoners hebben er daarom een camping opgezet.



4) Hoe heet wordt het?

Het warmterecord van 2003 is gesneuveld. Nu er een hittegolf op komst is, gaat dat van 1976 gaat er misschien ook wel aan. Hoe wordt nou precies?



5) Dikke tranen

De meiden moesten allemaal huilen, want het was de laatste schooldag voor groep acht. Maar ook de jongens lieten een traantje...



De gehele uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.