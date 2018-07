Definitief: FC Groningen-stadion wordt Hitachi Capital Mobility Stadion

Het stadion van FC Groningen krijgt eind augustus de nieuwe naam op de gevel. Het wordt 'Hitachi Capital Mobility Stadion'.

Dat bevestigt de Japanse multinational aan RTV Noord. Afgelopen week verschafte FC Groningen-directeur Hans Nijland duidelijkheid over hoe het zit met de stadionnaam, die vanaf 1 juli is gewijzigd. Eind vorige maand werd gerept over het 'Hitachi Stadion'.

'Roepnaam'

Maar de officiële naam is Hitachi Capital Mobility Stadion, die op alle officiële uitingen van de club wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld de website en briefpapier. De 'roepnaam' is Hitachi Stadion.

Zelfde bedrag

Nu staat er nog Noordlease Stadion op de gevel, maar de Groningse leasemaatschappij is overgenomen door het Japanse bedrijf. De sponsorovereenkomst loopt tot 2022 en het jaarlijkse bedrag blijft hetzelfde.

Volgens Hitachi wordt de nieuwe naam op 27 augustus op het stadion bevestigd. Dan is het seizoen twee weken onderweg.

Waarom er een officiële naam en een 'roepnaam' is, is niet duidelijk. FC Groningen is niet bereikbaar voor commentaar.

