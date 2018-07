Zorgverzekeraars zetten zorgvisie Treant aan de kant

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis-Achmea schuiven Treant Zorggroep opzij en gaan zelf hun stempel drukken op de zorgvisie voor Zuidoost-Groningen en de provincie Drenthe.

Treant, eigenaar van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, zou voor 1 juli haar Regiovisie op de zorg in de Kanaalstreek en Drenthe presenteren, maar heeft dat tot dusver niet gedaan.

Regie nemen

De zorgverzekeraars nemen dat nu over, omdat zij ontevreden zijn over de plannen van Treant, zo melden meerdere bronnen aan RTV Noord. Maandag zullen beide partijen dit officieel bekendmaken.

Eerder gaf zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan dat zij niet blij waren met de manier waarop Treant het voorgenomen besluit bekendmaakte om de afdelingen verloskunde en klinische geneeskunde in de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen te sluiten. Zilveren Kruis neemt nu, samen met Menzis, de regie over de inrichting van de zorg in beide provincies in handen.

Lopende rekening

Het opzij schuiven van Treant zou onder druk zijn van de banken. Volgens RTV Drenthe willen de banken een lopende lening van 100 miljoen euro opeisen bij de ziekenhuis. Dat zou het einde van de zorggroep betekenen. De zorgverzekeraars staan dit niet toe, omdat ze zorg in de regio moeten waarborgen.

Lees ook:

- Twee Drentse gemeenten zeggen vertrouwen in Treant op

- Staten willen dat provincie zich inspant voor Refaja Ziekenhuis

- Ruzie Treant en vakbonden loopt op: overleg loopt op de klippen