Deel dit artikel:











Serieus? 'Ga slapen met een koud nat shirt'? 5 anti-tips tegen de hitte (Foto: RTV Noord)

Oké, nu er dan toch echt een hittegolf aankomt, wordt het tijd om na te denken over 'hoe slaap je nu het beste in die warme klamme nachten'? Op Google is er van alles over te vinden maar of al die tips nou echt soelaas bieden?

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

We zetten de vijf slechtste tips voor je op een rij. Overigens, mochten ze naar jouw mening wel werken: good for you! Dit is slechts de mening van onze redactie, dus niets aan de hand. #1 Stop je dekbed in de vriezer Deze tip komt ontzettend vaak voor op het wereldwijde web, maar of –ie nou zo handig is? Zeker niet als je een vrieskast met vakken hebt en je onder een tweepersoons dekbed slaapt. Snel skippen dus. #2 Slaap naakt Voor de één een uitkomst, voor de ander niet te doen. Of je moet al houden van een deken tussen de billen, dan geldt natuurlijk het eerste. #3 Steek je voeten uit bed Lange mensen op te korte bedden doen dit sowieso al, maar of het nou echt lekker ligt? Vraag het hen en dan weet je het antwoord snel genoeg. O ja, wat nou als het bed precies tussen de muren past? Dan is er toch geen ruimte voor je voeten buiten het bed? Ach je weet inmiddels genoeg toch? #4 Warme lucht stijgt, dus daal met je matras af. Tenminste, als je een 'beneden' hebt. En een handig matras. Want probeer maar eens in je eentje een lits-jumeaux naar beneden te sjouwen. Dikke duim voor de popeye's die dat voor elkaar krijgen. Ons lukte het niet. #5 Ga met een natte koude pyjama slapen Wat? Serieus? Nat en koud...Nee dus. Natuurlijk zijn we naarstig op zoek naar de gouden tip. Weet jij er eentje waardoor je 's nachts als een baby slaapt, ondanks de tropische temperatuur? We horen het graag van je. Laat je mening achter op facebook! Lees ook: - Alles over de hitte in ons liveblog