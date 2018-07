Werk- en leerstraffen opgelegd aan vandalen voetbalclub

Een 19-jarige man uit Muntendam is voor het plegen van vernielingen op het voetbalveld in Siddeburen veroordeeld tot een werkstraf van twintig uur. Een 18-jarige man uit Delfzijl kreeg volgens het jeugdstrafrecht een leertraject van 35 uur opgelegd.

Met drie andere vrienden dronken de jongens vorig jaar een paar kratten bier leeg.Door de drank begonnen ze de boel te vernielen. Eerst sneuvelde een asbak. Later werden tegels vernield en werd met een container over het veld gereden.

Tegels werden kapotgemaakt.

Vreugdevuur

Ook maakte het groepje een vreugdevuur. Onder meer een deurmat verdween in het vuur. Terrasstoelen belandden op het dak.

Een buurtbewoner belde de politie. Waarop de mannen werden aangehouden.

Beide mannen moeten de voetbalclub 112 euro aan schade betalen. Een derde verdachte van het groepje in Siddeburen komt later voor de rechter. Twee van het groepje worden niet vervolgd.

Mishandeling

De Muntendammer had geen strafblad. De man uit Delfzijl was vaker veroordeeld. Hij stond ook terecht voor een mishandeling in Appingedam en kreeg hiervoor ook een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur opgelegd.

Lees ook:

- Vandalen houden huis bij v.v. Siddeburen