Jaar cel voor inbraken tennisvereniging Groningen

Een 37-jarige man uit Groningen is voor twee inbraken bij Groninger Tennisvereniging Van Starkenborgh (GTV) veroordeeld tot een jaar cel. Tegen de man was vijftien maanden geëist.

De man pleegde de beide inbraken eind april dit jaar. Hij nam de fooienpot en een laptop mee van de vereniging. De man bekende de daad. Hij kreeg de straf ook voor een mislukte woninginbraak in Veendam, eind vorig jaar. Daar werd hij door de bewoner overlopen.

Dna in handschoen

In de woning in Veendam liet de man een handschoen met aan de binnenkant zijn dna achter. Van twee inbraken in bedrijfsauto's in Groningen en Drachten werd werd hij vrijgesproken. Het gestolen gereedschap lag weliswaar in de auto waarin hij reed en toen hij werd aangehouden. Maar hij leende de wagen.

De man werd in 2014 nog veroordeeld voor dertien woninginbraken in Groningen en Drenthe. Hij kreeg toen dertig maanden cel opgelegd.