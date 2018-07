Loods met 1500 hennepplanten; 150 uur werkstraf

Een 61-jarige man uit Ter Apel is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur wegens betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Emmer-Compascuum. De rechter gelooft de verklaringen van de de man en zijn zoon en schoondochter niet.

Op nieuwjaarsdag 2017 brandde een loods af in het Drentse dorp. Al snel bleek dat er een hennepkwekerij in zat met daarin 1500 planten. De loods was van de 28-jarige zoon van de Ter Apeler.

Wie is de Pool?

Volgens de man uit Ter Apel had hij het pand verhuurd aan een man uit Polen. De Ter Apeler en zijn kinderen zeggen nooits iets van een hennepkwekerij te hebben gemerkt.

De rechter twijfelt of dat klopt. Zo zagen buren dat de loods dichtgeplakt was. Ook liepen er regelmatig mensen petjes op rond. Een andere familielid van de man uit Ter Apel zou er zijn gezien met isolatiemateriaal.

Diesel

De 28-jarige man vertelde eerst dat er in de loods een tank was met duizend liter diesel. Later ontkende hij dat. Met de brandstof werd waarschijnlijk stroom opgewekt voor de kwekerij.

De rechter betwijfelt of de Pool ooit heeft bestaan. De Ter Apeler heeft in ieder geval nooit de sleutels van de loods aan hem gegeven. Ze lagen nog steeds in Ter Apel.

Ook de zoon en dochter krijgen 150 uur werkstraf opgelegd. Als ze weer de fout in gaan, moeten ze een maand de cel in.