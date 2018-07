Treant: 'Wij herkennen ons hier niet in'

Treant Zorggroep zegt zich niet te herkennen in de berichtgeving van RTV Drenthe, die is overgenomen door RTV Noord.

Verschillende bronnen hebben aan de Drentse omroep laten weten dat zorgverzekeraars de regie overnemen in het opstellen van een regiovisie. Treant zou dat doen, maar Menzis en Zilveren Kruis hebben besloten de regie naar zich toe te trekken voor het opstellen van een lange termijn zorgvisie.

'Gezamenlijk met zorgverzekeraars'

Volgens Treant is dat niet waar. 'Deze zomer en dit najaar spreekt Treant met onder meer de zorgverzekeraars over de toekomtige ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Dat doen we gezamenlijk en in het belang van de patienten in de regio. De concept regiovisie van Treant is onderdeel van die gesprekken.'

Banken

Ook klopt het beeld dat de banken druk zouden uitoefenen niet. 'Zorgorganisaties zoals Treant sluiten langlopende leningen af. Eind 2017 bedroegen deze langlopende schulden 75 miljoen euro. Het door RTV Drenthe genoemde bedrag van 100 miljoen klopt niet. De bank eist niets op, we voldoen keurig aan de verplichtingen die passen bij de leningsvoorwaarden.'

Volgens Treant hebben ook zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis bij de zorggroep aangegeven 'zich niet in de berichtgeving te herkennen.'